（TBSテレビ公式サイトより引用）【ファイナリスト10組を紹介】それぞれの組の特徴は？今年のキングオブコントは？勢いか、円熟か。今月11日に開催される『キングオブコント』（以下、『KOC』）は、波乱が起きそうな気配がプンプンする。2021年の空気階段、2022年のビスケットブラザーズ、2023年のサルゴリラと3大会連続で合計得点の記録が更新（第8回以降の審査システムにおける歴代最高得点。960点→963点→964点）され、昨年は