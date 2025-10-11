「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第２日」（１１日、東名ＣＣ＝パー７２）７アンダーの首位でスタートした岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝は２バーディー、ノーボギーの７０でラウンド。通算９アンダーで、首位の河本結から１打差と踏ん張った。１日のラウンドを振り返って「耐えましたねえ〜」と苦笑した岩井千。「ピン位置が難しくて、気持ちもショットも攻めたいけど、攻め切れない」というフラストレーショ