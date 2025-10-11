「BCNランキング」2025年9月29日〜10月5日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZAゲーミングモニターRM-G276N（TVS REGZA）2位VA249HGVA249HG（ASUS）3位Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQiC34WQBA-RGGL（Xiaomi）4位AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）5位MOBIUZ EX251EX251（BenQジャパン）6位Xiaomi ゲーミングモニター G24iP24FCA-RGGL（