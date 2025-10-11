2025年10月9日、台湾メディアの自由時報は「世界で一人当たりのインスタント麺の消費量が最も多い国」について紹介した記事を掲載した。記事によると、世界インスタント麺協会（WINA）が9日に発表した24年のデータでは、ベトナムが一人当たりのインスタント麺消費量81食で1位だった。ベトナムでは人口1億人が合計81億4000万食を消費したという。2位の韓国は計41億食のインスタント麺を消費し、人口5175万人で換算すると一人当たり7