■10月17日放送の1話オフショット 【写真・動画】岩本照と藤原丈一郎の脚の長さ際立つ黒スーツツーショット／「LOVE TRIGGER」ダンス テレビ朝日ドラマ『恋する警護24時 season2』公式SNSにて、Snow Man岩本照となにわ男子 藤原丈一郎のツーショットが公開された。 「辰之助と湊の2ショット」「1話は…2人の息のあったアクションも見どころです」として公開された写真は、ネクタイを締め黒スーツを着た