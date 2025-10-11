5人組ロックバンド「DuelJewel」のドラマー・ばるが東京・スポニチ本社でソロインタビューに応じた。バンドが続いてきた理由、AI時代におけるライブの価値、そして自身の肉体との闘いについて率直に語った。（ヴィジュアル系特集取材班）長年ステージでドラムを叩き続ける中で、ばるはある異変に直面した。「（運動障害の一種である）ジストニアの一歩手前みたいな時期があって、右足が思うように動かない悩みを抱えていまし