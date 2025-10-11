¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àïµð¿Í2¡½6DeNA¡Ê2025Ç¯10·î11Æü²£ÉÍ¡Ë¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö2025JERA¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¤Ï11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«Ëë¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Îµð¿Í¤Ï2°ÌDeNA¤ËÇÔ¤ì¤Æ¹õÀ±È¯¿Ê¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦DeNA¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£µð¿Í¤Ï12Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¹õÀ±¤â¤·¤¯¤Ï°ú¤­Ê¬¤±¤Ç¤âCSÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ë¡£¡È¥Ù¥¤¥­¥é¡¼¡É¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê¤¬2²ó