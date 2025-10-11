11日（土）に大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第1節GAME1が東急ドレッセとどろきアリーナで行われ、SAGA久光スプリングスはNECレッドロケッツ川崎にセットカウント0-3で敗れた。 9年ぶりにSAGA久光の指揮官に戻ってきた中田久美監督が記者会見に出席し、試合を振り返った。 中田監督はストレートで敗れた試合について「完敗だったと思っております」と一言。「ただこれからリーグが続き