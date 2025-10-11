◇プロ野球セ・リーグ CSファーストステージ第1戦 DeNA 6-2 巨人(11日、横浜スタジアム)DeNAはクライマックスシリーズ初戦で巨人に勝利し、ファーストステージ突破へ王手をかけました。雨の降る中で始まったこの試合、先発マウンドにはケイ投手があがりました。今季リーグ2位の防御率1.74と抜群の安定感を誇った左腕は初回を三者凡退で立ち上がると、2回の二死満塁のピンチは山粼伊織投手から三振を奪い切り抜けます。直後の