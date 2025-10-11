4回、2死満塁のピンチを切り抜けた日本ハム・伊藤＝エスコンフィールド日本ハムが無失点リレー。伊藤は力のある球で再三のピンチを切り抜け、7回を無失点、9奪三振の力投。打線は二回に万波の適時打で先制し、四回は郡司のソロで加点した。オリックスは打線がつながらず、山下を援護できなかった。