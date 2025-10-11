◇プロ野球セ・リーグ CSファーストステージ 第1戦 DeNA 6 - 2 巨人(11日、横浜スタジアム)巨人は先発・山粼伊織投手が序盤から失点を重ね、6回4失点と劣勢に立たされます。打線もDeNA先発のケイ投手をはじめ相手投手陣の前にわずか2安打に抑えられ沈黙。2戦先勝で勝ち上がりのファーストステージで、大事な初戦を落としました。この日、先発を託されたのは、今シーズン防御率でチームトップの山粼伊織投手。しかし2回