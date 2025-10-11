11日（土）に大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第1節GAME1が東急ドレッセとどろきアリーナで行われ、NECレッドロケッツ川崎はSAGA久光スプリングスにセットカウント3-0でストレート勝利を収めた。 今シーズンからNEC川崎の監督を務める中谷宏大監督が試合後の記者会見に出席し、試合を振り返った。 NEC川崎の選手は佐藤淑乃ら多くの選手がネーションズリーグと世界選手権に