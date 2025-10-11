俳優の沢尻エリカ（39）が10月10日、都内で行われたスポーツアパレルブランド『DIG（ディグ）』のブランドローンチ記者会見に登壇した。2024年2月に上演された舞台『欲望という名の電車』での俳優復帰後、公の場に姿を見せるのは約1年8か月ぶりとなる。この日、沢尻は黒のインナーに白いスウェットパンツ、そしてブランドの第1弾商品であるスノーウェアをまとって登場。そのコーディネートについて「アウターはもちろんDIGです。中