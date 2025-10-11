タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、大阪・関西万博 EXPO 2025を訪れたことを投稿しました。 【写真を見る】【 井上咲楽 】静かな横顔「五感が研ぎ澄まされる」体験ミャクミャクと笑顔の2ショットも【 大阪・関西万博 】井上さんは「宮田先生がプロデューサーを務めるパビリオンにお邪魔しました！」と、慶應義塾大学医学部教授の宮田裕章氏が率いるパビリオン「Better Co-Being」を訪れたことを明かしました