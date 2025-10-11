ボートレース三国の「ファン感謝３ＤａｙｓＢＯＡＴＲＡＣＥバトルトーナメント」が１１日、開幕した。初日１Ｒの前には場内のオーシャンホールでオープニングセレモニーが行われ、出場する全４８選手が集まったファンの前であいさつした。一番の声援を受けたのは枠番抽選で初日１２Ｒトーナメントの１号艇を手に入れた菅章哉だ。「巡ってきた１号艇。しっかり逃げれるように頑張ります」とイン逃げを宣言すると、会場のあ