ノア１１日の両国大会で、ドラゴンゲートのシュン・スカイウォーカーが黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の助っ人として杉浦貴（５５）とタッグを結成。遠藤哲哉（３４）、ＨＡＹＡＴＡ（３８）組と対戦した。足のケガで欠場中のＯＺＡＷＡも松葉杖をついてセコンドにつく中、先発したシュンはマットに描かれた「ＮＯＡＨ」のロゴを踏みにじってブーイングを浴びるなどらしさ全開。一方、ＯＺＡＷＡは試合に