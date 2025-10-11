国内女子ゴルフツアー「スタンレーレディスホンダ」２日目（１１日、静岡・東名ＣＣ＝パー７２）、２８位から出た渋野日向子（２６＝サントリー）は、１バーディー、４ボギーの７５で回り、通算イーブンパーの６１位で予選落ちとなった。前半はバーディーが来ず１ボギーで１つ落として迎えた後半。１１番パー５でボギーとし、１４番パー４で１つ取り返したものの、１６番パー３で再びボギーにしてしまう。カットラインに１打足