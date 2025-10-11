4²ó¤Ë¼ãÎÓ¤Î2¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤â5²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¢£DeNA 6¡¼2 µð¿Í¡Ê11Æü¡¦²£ÉÍ¡Ëµð¿Í¤Ï11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂè1Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥óÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀÆü¤Î°ìÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£DeNA¤ÎÅû¹á¤Ë2È¯¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¨¤Ì¤Þ¤ÞÄË¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤â°­¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤·