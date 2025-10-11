知っていたカーカリングの送球難ドジャースには情報があった。9日（日本時間10日）、本拠地・フィリーズとの地区シリーズ第4戦にサヨナラ勝ちし、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。試合を決めたのは相手右腕カーカリングの失策だった。同点の延長11回2死満塁。パヘスが放った打球はどん詰まりの投手ゴロだった。ただ、投手のカーカリングが本塁へ送球したものが悪送球に。キム・ヘソンがサヨナラのホームを踏んだ。試合