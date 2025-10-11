“不登校”の子供たちがTikTokの動画で自らの思いを発信する「不登校生動画甲子園」が、横浜市で開かれました。愛知県に住む中学3年の少女は、“不登校になったからこそ”の経験を作品に込め、大会に挑みました。 ■中3少女が動画に込めた思い「不登校になったからこそ…」 横浜市で2025年8月、“当事者”の子供たちが動画を制作してTikTokに投稿するコンテスト「不登校生動画甲子園」が開かれました。2025年のテ