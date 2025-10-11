これは筆者の友人Tさんから聞いた話です。4歳の娘Mちゃんは食べることが大好きで、出かけるたびに「あれも！ これも！」とねだっていたそうです。そんなMちゃんがある日、「今日は控えめにする」と言い出し、Tさんを驚かせました。その一言がきっかけで“食育”について考え直す出来事となったのです。 食べることが大好きな娘Mちゃん Tさんの娘、Mちゃんは4歳。とにかく食べることが大好きで、商店街やお祭りに出かけると「あ