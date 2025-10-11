地区シリーズ第4戦でフィリーズにサヨナラ勝ち米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。9日（日本時間10日）の第4戦は延長11回サヨナラ勝ちという劇的な展開。勝利の直後、大谷翔平投手が真っ先に抱きついたのはキム・ヘソン内野手だった。ドジャースが地区シリーズ突破を決めた第4戦。劇的な形で決着がついた。延長11回2死満塁のチャンスをつくると