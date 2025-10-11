◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）レギュラーシーズン２位のＤｅＮＡが初戦を制し、同３位で出場した昨年に続く２年連続第１Ｓ突破に王手をかけた。雨の中で始まった試合は、２回に４番・筒香嘉智外野手のソロで先制すると、３回には蝦名達夫外野手と筒香の適時打で２点を追加。その後、１点差に迫られたが、６回に筒香がこの日２発目のソロ