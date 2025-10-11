尼崎市は、令和７年度「尼崎市文化功労賞」の受賞者を発表した。受賞したのは、櫛田 豊（くしだ・ゆたか）氏（活動分野：皐月盆栽）、那須 翠光（なす・すいこう）氏（活動分野：書道）、若柳 寿太郎（わかやぎ・じゅたろう）氏（活動分野：日本舞踊）の３人。表彰式は１０月２０日に尼崎市役所で行われる。受賞者は公募した候補者の中から、選考委員による選考会で受賞候補者を選定し、その後、尼崎市が決定した。「尼崎市