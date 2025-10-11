◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）日本ハムが初戦に勝利して、ＣＳファイナルステージ進出に王手をかけた。日本ハムは２回１死三塁で、オリックス先発の山下から万波が左前に適時打を放って１点を先制した。４回には郡司が左翼席に１号ソロをたたき込んで、２点目を挙げた。先発した伊藤は立ち上がりから走者を出しながらも要