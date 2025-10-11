◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）パ・リーグ３位からの下克上日本一を目指すオリックスは、早くも崖っぷちに立たされた。ポストシーズン初登板初先発だった山下は、６回を２失点とゲームメイク。岸田護監督が「今年は打のチーム」と自信を持って組んだ打線が沈黙した。初回２死三塁、２回２死一、二塁の好機をつぶすと、４回２死