◇パCSファーストステージ第1戦オリックス0―2日本ハム（2025年10月11日エスコンF）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」ファーストステージ（S）のオリックス―日本ハム戦が11日に行われ、オリックスは初戦を0―2で落とした。打線が日本ハム先発の伊藤を攻略できず、2回の2死一、二塁や、4回の2死満塁で無得点。6回以降は無安打と日本ハムのリリーフ陣も打ち崩せず、スコアボードに「0」が並んだ。結局