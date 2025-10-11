◇プロ野球セ・リーグ CSファーストステージ第1戦 DeNA-巨人(11日、横浜スタジアム)DeNAの牧秀悟選手が復帰後初ヒット初打点をマークしました。8月1日に登録抹消されて以来、この日約2か月ぶりに1軍登録された牧選手。「5番・ファースト」でスタメン出場し、第3打席までは凡退していました。迎えた8回の第4打席はノーアウト満塁と絶好のチャンスで打席に入りました。ここで田中瑛斗投手の初球のシュートを捉えると、鋭い打球はライ