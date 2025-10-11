◇MLBア・リーグ地区シリーズ第5戦 マリナーズ3-2タイガース(11日、T-モバイル・パーク)延長15回の末敗れたタイガースですが、先発タリク・スクバル投手がMLB記録を打ち立てました。2回2死からマリナーズのビクター・ロブレス選手を三振に切ると、4回にエウジェニオ・スアレスを三振に仕留めるまで、7者連続の三振。MLB公式によると、これがストシーズンの1試合連続奪三振記録となりました。さらにその怪物ぶりはこれにとどまりま