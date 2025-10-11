「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）オリックス期待の大器・山下舜平大投手が、自身初となるＣＳファーストＳ初戦先発し、６回６安打２失点で降板した。初回は２者連続三振など好スタートを切ったが、二回に先頭の郡司に右二塁打を打たれ、１死三塁のピンチを招くと、万波の左前適時打で先制を許した。そして四回には二死から郡司に左翼への本塁打で加点された。この日