CS1号を放った日本ハム・郡司は新庄監督とハイタッチ(C)産経新聞社クライマックスシリーズ（CS）のファーストステージが10月11日に開幕。パ・リーグは2位の日本ハムが本拠地エスコンフィールド北海道で、3位のオリックスを迎え撃った。日本ハムは2回に万波中正が先制タイムリーを放った。【動画】初球を狙い打ち！日本ハム・郡司裕也の豪快なCS1号をチェック追加点は27歳ユーティリティの一振りから生まれた。4回。併殺打でチ