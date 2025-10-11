１０月１１日の京都メイン・御陵Ｓ（３歳上３勝クラス、ハンデ、ダート１９００メートル＝１６頭立て）はタガノバビロン（牡３歳、栗東・西園翔太厩舎、父ヘニーヒューズ）が１番人気に応え勝利した。勝ち時計は１分５７秒６（良）。ゲートを五分に出て中団外めを追走。鞍上とぴったりと折り合い、うまく脚をためながら抜群の手応えで４角を回った。直線に向くと１頭抜けた脚いろで加速。残り２００メートルで先頭に躍り出た。