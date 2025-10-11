尼崎市は、令和７年度「尼崎市民芸術賞」の受賞者を発表した。受賞したのは、マイム俳優・演出家・振付家として幅広く活躍する、いいむろなおき氏。表彰式は１０月２０日、尼崎市役所で行われる。受賞者は公募した候補者の中から、選考委員による選考会で受賞候補者を選定し、その後、尼崎市が決定した。「尼崎市民芸術賞」は、芸術性の高い優秀な作品等を創作し、全国規模の活動を展開している人物に贈られる。