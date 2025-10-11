日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４８）は１０日、国際親善試合パラグアイ戦（２△２）後に取材に応じ、フランスで有罪判決を受け７日に契約を解除した影山雅永技術委員長（５８）の後任について「できるだけ早く決めたい」とした。影山氏はフランスに向かう航空機内で児童ポルノを閲覧したとして、フランスの空港で拘束された。宮本会長は電話で話した影山氏が憔悴（しょうすい）した様子だったと明かし、謝罪。再