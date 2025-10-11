楽天・則本昂大投手が１１日、取得している海外ＦＡ権を行使することを明らかにした。この日から始まった秋季練習後に取材に応じ、「年齢的に最後のＦＡ（権行使）になる可能性は高い。悔いのない野球人生にしよう、したいなという思い」と説明した。則本は２０２３年に海外ＦＡ権を取得。今年が７年契約の最終年だった。国内、メジャーの全球団との交渉が可能となる。