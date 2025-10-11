リーグワン2部の花園に新加入した南アフリカ代表SOマニー・リボック（28）が11日、東大阪市の花園ラグビー場でファンにお披露目された。リーグワンライジングの花園―大阪戦の試合後に登場。トークショーに参加し、日本、そして花園でプレーすることを選んだ理由を明かした。「チームの関係者にビジョン、目標を聞いて“ぜひ”となった。自分自身、チャレンジすることが大好き。目標に向かう一員となりたいと思って、ここに