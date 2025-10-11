10·î11Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥å¥Ú¥ë¥ê¥ó¥°¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦²ÅÆ£µ®¹Ô¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Æ¡¼¥ª¡¼¥«¥¤¥¶¡¼¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¨¥³¥í¥é¥ô¥¡¡¼¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ËÒ±º½¼ÆÁ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:36.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¡¢¥Ü¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥¹¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦ÂçÃÝÀµÇî¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£¡Ú¿·ÇÏ/Åìµþ4R¡Û¥¦¥£¥Ã¥­¥É¥Ô¥±¥Ã¥È¤¬6ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡2024