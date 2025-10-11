10月11日、東京競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1400m）は、津村明秀騎乗の2番人気、ウィッキドピケット（牡2・美浦・林徹）が快勝した。6馬身差の2着に1番人気のカーリキュー（牝2・栗東・高橋一哉）、3着にルクソンライト（牡2・美浦・伊藤圭三）が入った。勝ちタイムは1:25.4（稍重）。【京都9R】古川奈穂＆スマートカイロス、執念のハナ差V！大接戦を制すモーニン産駒津村明秀騎乗の2番人気、ウィッキドピケットが嬉しい