【モデルプレス＝2025/10/11】元NMB48でモデルの吉田朱里が10月10日、自身のInstagramを更新。大阪万博を訪れた様子を公開した。【写真】吉田朱里、母親との旅行でふっくらお腹披露◆吉田朱里、ふっくらお腹公開9月2日に第1子の妊娠を発表した吉田は「駆け込みで大阪万博に行ってきました」と大阪万博に母親と訪れたことを報告。赤いトップスに白いスカート、サングラスというコーディネートで、ふっくらとしたお腹を披露している