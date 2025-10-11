長野県内の3歳から中学生を対象にした「第44回TSB児童画展」の表彰式が11日、長野市で行われました。2180点の応募があり、11日はこの内30点の入賞作品が表彰され、最高賞となる県知事賞には、大好きな消防車を生き生きと描いた吉澤縁さん3歳の作品など3点が選ばれました。今年は、色の使い方や画角などを工夫した独創的な作品が多かったということです。入賞した30点と入選した148点は、今月29日から長野市、松本市、岡谷市を巡回