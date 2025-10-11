MLBは日本時間11日、マリナーズが地区シリーズ第5戦で勝利。これでレギュラーシーズンで50本塁打以上を放った強打者4人のうち、大谷翔平選手とローリー選手がリーグ優勝決定シリーズへと駒を進めることになりました。ア・リーグ首位打者で今季53本塁打のヤンキースのアーロン・ジャッジ選手はポストシーズン合計7試合に出場し、地区シリーズ第3戦ではポールに直撃する同点の3ランを放つなど活躍。26打数13安打1本塁打7打点、四死球