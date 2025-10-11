お笑い芸人やす子（27）が11日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。お世話になっているという芸人を明かした。やす子は「お世話になっているのはコウメ太夫さんですね」と語った。藤本美貴は「どういうつながりで？」と聞くと、庄司智春は「事務所でしょ。事務所が一緒だよね」と補足した。やす子は「番組とかで（スタッフが）『お世話になっている人は誰ですか？』って言って、『コウメ太夫さん