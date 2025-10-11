皇室の護衛などを担う皇宮警察で「弓道」を通じた体験型の職場見学会が初めて開催されました。午前10時すぎ、皇居にある140年以上の歴史を持つ皇宮警察の武道場「済寧館」で「弓道」の記録会が行われました。参加したのは、皇室の護衛や皇居の警備を担う皇宮警察の現役護衛官と都内の弓道部の高校生です。皇宮警察では警視庁など全国の警察の中で唯一剣道などに加えて「弓道」も武道として取り組んでいて、護衛官達は、伝統あるこ