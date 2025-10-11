沖縄出身の4人組バンド、HYが11日、東京・ネスカフェ原宿で「めんそーれ原宿！沖縄コーヒーフェス」の一環で開催された「HYによる親子で楽しめるワークショップ＆インストアライブ」に出席した。HYは、コーヒーを沖縄の特産にすることを目指す、ネスカフェ沖縄コーヒープロジェクトのアンバサダーを務めている。約2時間のイベントで、インストアライブでは、「明日種〜アシタネ〜」「君のうた」「AM11:00」の3曲を披露、ワークシ