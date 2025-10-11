◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク―オイシックス（11日、生目第二）＝ノーゲームソフトバンクの今宮健太内野手（34）が、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ開幕前日の14日に1軍に合流することになった。「与えられたことを100％こなせるように」と意気込んだ。「もう一回、ビール掛けができるように。その場にいることができるように。そのための準備をしてきたつもりなので」。言葉には力がこも