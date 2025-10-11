¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×Àë¸À¤À¡£11Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¸å¡¢µï»Ä¤êÆÃÂÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃË¤Ï15Æü¤«¤é¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥Ü¡¼¥¤Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥×¥í11Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï±¦ÏÆÊ¢ÄË¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢80»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨2³ä6Ê¬7ÎÒ¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÂÇÅÀ¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤â2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅþÃ£