不正に利用する目的で銀行口座を開設させたとして岩国市の51歳の女が詐欺の疑いで逮捕されました。口座には特殊詐欺の被害金が振り込まれていました。詐欺の疑いで逮捕されたのは岩国市美和町の無職の51歳の女です。岩国警察署によりますと容疑者は2024年3月、山口県内の金融機関で不正に利用する目的であることを隠して銀行口座を開設させ、ログインIDやパスワードを得た疑いがもたれています。他府県警からの情報提供があ