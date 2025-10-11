NMB48の川上千尋（26）が11日放送のテレビ大阪「生放送！CS直前SP！タイガースふたたび日本一へ！」（午前11時57分＝関西ローカル）に出演。阪神の岩崎優投手（34）にインタビューし、リーグ優勝を決めた日の登場曲や、話題になったスローボールについて話を聞いた。岩崎投手はリーグ優勝を決めた9月7日の広島戦で9回に登板する際、藤川球児監督が現役時代に使用していた、LINDBERGの「every little thing every precious thing