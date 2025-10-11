アイドルグループひめもすオーケストラの百瀬せいなが11日までにインスタグラムを更新。グループ卒業を発表した。「いつも応援してくださるみなさまへ私、百瀬せいなは、2026年初頭をもちまして、ひめもすオーケストラを卒業させていただくことになりました」と報告した。「突然お知らせにびっくりさせちゃって悲しい思いをさせちゃってごめんなさい拙い文章にはなりますが読んでくれたら嬉しいです」と長文で思いをつづり、画