巨人の山崎伊織投手（２７）が１１日の「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」のファーストステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発し６回１０２球を投じて４失点で降板となった。大事な初戦を託された山崎は初回を三者凡退に抑えて無失点スタート。続く２回には先頭の筒香に先制ソロを浴びたものの、後続は打者３人で終わらせて最少失点で切り抜けた。一方で０―１で迎えた３回にはリズムを崩した右腕。先頭の林に